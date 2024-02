Trapelata una scheda tecnica da urlo dello Xiaomi 14 Ultra | i dettagli

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le ultime notizie sull’attesissimo top di gamma14indicano che il lancio globale potrebbe essere fissato per il prossimo 25 febbraio. Tuttavia, sembra che il dispositivo sarà inizialmente disponibile in Cina, prima di essere distribuito in altri mercati selezionati, seguendo una strategia di lancio consolidata per. Oggi, l’affidabile informatore Digital Chat Station ha intensificato le anticipazioni condividendo un’immagine che lo ritrae con quattro smartphone tra le mani, di cui uno sembra essere il presunto14. Ciò suggerisce che il device potrebbe essere già nelle mani di tester o insider del settore, in vista del suo imminente debutto sul mercato. Negli ultimi mesi, i rumor riguardanti il prossimo14hanno catturato ...