Tragedia sfiorata a Giardino di Roma | jeep si schianta all’ingresso di un supermercato

Modena , 26 gennaio 2024 – tragedia sfiorata questa mattina in via Giardini a Modena , dove un' Auto intorno alle 7 ha sfonda to il dehor del ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 5 febbraio 2024 - tragedia evitata oggi, intorno a mezzogiorno, in via Massarenti . Superato l’incrocio con via Manfredi (poco prima di via ... (ilrestodelcarlino)

BASOVIZZA (TRIESTE) (ITALPRESS) – “Basovizza è un luogo del cuore. Sono venuta molte volte qui da ragazza, quando farlo voleva dire essere additati, accusati, isolati. Sono tornata da adulta a celebra ...Tanto spavento, danni, ma fortunatamente nessun ferito in piazza Pirandello ad Agrigento, dove parte di una tettoia è volata via da un palazzo, finendo poco distante dalla porta d’ingresso del palazzo ...Tragedia sfiorata a Villasor, dove un bimbo di 7 anni è stato investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. È accaduto, venerdì sera, in via Cimitero, all’incrocio con via Brundu. Il ...