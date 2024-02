Traffico Roma del 10-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Luceverdedalla redazione breve incolonnamenti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra lo svincolo della Salaria della Cassia bis per la partita di calciopresso lo stadio Olimpico possibili rallentamenti anche nei quartieri limitrofi della Vittoria Flaminio è sul lungotevere divieti di sosta e modifiche alla viabilità fino a tarda sera scusa per l’intera giornata di domani largo Somalia per una mostra mercato e domani alle 9:30 a San Pietro la celebrazione della Santa Messa in occasione della canonizzazione della Beata Maria Antonia di San Giuseppe è alle 12 la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica possibili difficoltà di circolazione per il notevole afflusso dei fedeli e chiusure alcon deviazioni per le vie nervose per i dettagli di questa di altre notizie potete ...