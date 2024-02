Traffico Roma del 10-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati dalla redazione incidente con code sulla tangenziale est tra via Tiburtina Largo Passamonti andando in direzione San Giovanni allo stadio Olimpico per la partitaInter possibili rallentamenti intorno alla zona dello stadio ancora al della Vittoria al Flaminio sul lungotevere divieti di sosta e modifiche alla viabilitĂ chiusa Inoltre per l’intera giornata di domani a largo Somalia per una mostra mercato per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ