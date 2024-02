Traffico Roma del 10-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità di Acate Piazza San Giovanni di Dio cosa in precedenza per interventi di potatura riaperta alanche via del Tritone tra Largo Chigi largo del Tritone allo stadio Olimpico per la partita di calcio delle 18 possibili rallentamenti intorno alla zona dello stadio del della Vittoria al Flaminio e sul lungotevere Inoltre divieti vi sono state modifiche alla viabilità fino alle 16:30 manifestazione con corteo in Largo Corrado Ricci via Cavour Piazza dell'esquilino via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana via dello Statuto Piazza Vittorio Emanuele II