Traffico Roma del 10-02-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 10 febbraio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio nessun particolare problema alin queste ore sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila in città riaperta ala Monteverde via Ozanam Piazza San Giovanni di Dio chiusa in precedenza per interventi di potatura riaperta alanche via del Tritone tra Largo Chigi e largo del Tritone allo stadio Olimpico per la partita di calcio delle 18Inter possibili rallentamenti dalle 15:30 intorno alla zona dello stadio del delle Vittorie al Flaminio sul lungotevere fino alle 16:30 manifestazione con corteo in Largo Corrado Ricci via Cavour Piazza delle via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana via dello Statuto e Piazza Vittorio Emanuele II per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare ...