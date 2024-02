Traffico Roma del 10-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Luceverdeha trovati dalla redazione rallentamenti per incidente lungo viale Somalia verso la circonvallazione un secondo incidente segnalato su via Nazionale rallentamenti all’altezza di via Torino a che ora chiusa al transito per incidente Viale deignoli tra via Gaetano Maspero via del Collettore Primario nei due sensi di marcia permane la chiusura su via Aurelia tra Largo Don Luigi Guanella e largo Tommaso perassi per interventi alle tubature dopo un guasto per interventi di potatura invece retta chiusa alin zona Monteverde via Ozanam tra via Catel e Piazza San Giovanni di Dio deviazioni per le linee bus di zona per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Marina riccomi è tutto grazie per l’ascolto e buon viaggio un servizio a cura della C Polizia locale ...