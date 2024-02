Traffico Roma del 10-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Aurelia Antica prosegue la chiusura tra largo Largo perassi a causa di un danno alle condutture idriche danno sul quale già ieri è iniziato l’intervento di riparazione bloccando la fuoriuscita dell’acqua sulla strada intanto Salvo maltempo a Testaccio Oggi sono previste le potature in via Galvani con la chiusura della strada tra via Marmorata e via zabaglia potature anche in via Ozanam Monteverde con una chiusura altra via Catel e Piazza San Giovanni di Dio nel pomeriggio è un centro da Largo Corrado Ricci a Piazza Vittorio con la chiusura alsu via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana e via dello Statuto divieti di sosta sono previsti sul Largo Corrado Ricci via degli Annibaldi Piazza dell’esquilino via ...