Traffico Roma del 10-02-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 10 febbraio 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto un invita alla cautela nella guida la polizia locale Ci segnala allagamenti della sede stradale di via Cipro possibili disagi alincidente segnalato su Viale deignoli e rallentamenti nei pressi di via Giovanni Fiorelli nelle due direzioni alle 9:30 cerimonia l’altare della patria possibili brevi stop ale alle linee del trasporto pubblico locale nell’area circostante Piazza Venezia dalle 830 alle 10:30 e dalle 10 fino alle 14 meteo permettendo la 15esima edizione del carnevale antirazzista disud con una grande parata tra Tor Marancia la Garbatella e Ostiense per favorire il possibile chiusura ale deviazioni per le linee bus di zona è fuori dal raccordo per incidente code di 4 km in A1...