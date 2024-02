Traffico Roma del 10-02-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione in aumento ilsulla rete viaria della capitale ma senza impedimenti di rilievo previsto maltempo oggi con avviso di allerta gialla attivo su tutto il territorio laziale per rischio di piogge e temporali associati anche a raffiche di vento forte in via precauzionale alo ricordiamo in questi casi potrebbero essere chiuse le strade a rischio di caduta alberi da polizia locale invita alla prudenza nella guida per allargamento della sede stradale di via Cipro in prossimità di via della Meloria possibili disagi ale resta chiusa da ieri via Aurelia a Largo Don Luigi Guanella è largo Tommaso perassi per intervento le tubature dopo un guasto per interventi di potatura Monteverde chiusa via Ozanam tra via Catelli e Piazza San Giovanni di Dio deviate anche le ...