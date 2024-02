Traffico commerciale nel Mar Rosso in ostaggio degli Houthi | che ora puntano alla guerra sottomarina | perché Internet è a rischio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Non si fermano le incursioninel Mar, gruppo armato dello Yemen che si definisce “i partigiani di Dio”. Ilmarittimo in quella zona è stato sconvolto, cosa che ha avuto un effetto diretto anche sui mercati europei e mondiali. Adesso però, come rivelato drivista Foreing Policy, i miliziani yemeniti potrebbero ampliare i loro obiettivi e puntarerete dei cavi sottomarini tramite i quali passano le comunicazioni, tra cui anche dati finanziari e informazioni sensibili che rischierebbero di compromettere seriamente gli apparati militari di diversi paesi. Gli obiettiviLo scorso dicembre un account legato agli ...