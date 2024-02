Tra l’overtourism di Milano e il brand che manca alla Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) All’ombra del recinto (sempre immaginifico) della Borsa internazionale del turismo – che si è celebrata in Fiera, con successo – si è consumata anche l’eterna garbata disfida tra la grande metropoli, lache combatte l’inquinamento con alterne fortune, ma finge di non sapere quanto inquina il turismo di massa su cui posa molte delle sue fortune, e la Regione, a caccia di un rilancio (dopo l’exploit di Bergamo-Brescia Capitali della cultura) ma che ad esempio non sa cosa attendersi davvero dalle Olimpiadi e da altre aree da rilanciare. Da una parte città post Expo delle grandi rassegne di moda e design, accompagnata dall’invenzione del sindaco Beppe Sala, quella delle settimane a tema, cavalcate da Yes, l’ente di promozione (comune, Camera di commercio) che però rischia di soffocare sotto il suo stesso successo, ...