Tour of Oman 2024 | Caleb Ewan fa suo il primo sprint Ottavo Malucelli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prima vittoria stagionale per. L’australiano della Jayco-AlUla si impone in volata nella prima tappa delof, laAcross Ages Museum-Convention and Exibition Centre di 181,5 chilometri, battendo alloBryan Coquard (Cofidis) ed Alexander Kristoff (Uno-X Mobility),il miglior azzurro, Matteodella JCL Team Ukyo. Percorso abbastanza semplice, con la strada che si alza soltanto con pendenze abbastanza leggere senza creare troppe difficoltà. Il tentativo odierno vede protagonisti Oscar Pelegrì (Burgos-BH), Nur Amirul Mazuki (Terengganu Cycling Team), Munther Al Hsani, Mohammed Al-Wahibi () e Plychronos Tzortzakis (Rooyal Insurance). Nessuno di questi corridori mette ...

Caleb Ewan firma la volata vincente nella prima tappa del Tour of Oman da Across Ages Museum all'Oman Convention and Exhibition Centre per 181,5 km. Il velocista australiano della Jayco AlUla ha ...Finn Fisher-Black ha vinto la Muscat Classic, corsa di livello 1.1 che fa da antipasto al Tour of Oman. Il corridore neozelandese si è imposto in solitaria dopo aver affrontato un percorso molto esige ...Febbraio è il mese delle corse in Medio Oriente e domani, archiviata la Muscat Classic, parte ufficialmente il Tour of Oman 2024. Nato nel 2010, è diventato con gli anni appuntamento ideale per prepar ...