Torture nel carcere di Reggio Emilia | la senatrice Cucchi | “Carcere critico” Piantedosi | “Dignità da assicurare”

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Nella scorsa primavera ho visitato ildi, lo stesso dove si sono verificati i gravi episodi di tortura documentati in un video, proprio a seguito della segnalazione di quel caso. È uncon diverse criticità, dove durante la mia ispezione ho trovato detenuti in condizioni disumane : alcuni con i propri escrementi nella stessa cella. Il problema in genere riguarda i...

Reggio Emilia, il detenuto è stato incappucciato, poi denudato e picchiato per 10 minuti. Chiesto il processo per i poliziotti. Ilaria Cucchi: "Enorme dolore vedere queste immagini".Un pestaggio - quello subìto il 3 aprile del 2023 da un detenuto tunisino di 40 anni nel carcere di Reggio Emilia, durato quasi dieci minuti e ripreso dalle telecamere di sorveglianza - che il gip ...Tortura in un carcere italiano, tortura a Reggio Emilia, dove un detenuto tunisino è stato incappucciato e pestato a sangue da agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere e ...