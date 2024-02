Torture in carcere a Reggio Emilia | la condanna di Nordio e Piantedosi Il Garante dei detenuti avvia verifiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) I ministri dell’Interno e della Giustiziano, ildei. La richiesta di rinvio a giudizio per un episodio di tortura contestato a dieci agenti per le violenze su un detenuto neldi, ha innescato la reazione del governo e non solo. “Non sono cose accettabili” ha detto il ministro dell’Interno Matteo“fermo restando che tutto deve essere accertato nelle sedi competenti”. Il responsabile del Viminaleil contenuto del video diffuso nelle scorse ore in cui si vede un uomo di nazionalità tunisina, detenuto mentre -incappucciato con un federa – viene messo pancia a terra e preso a pugni e calpestato da agenti della polizia penitenziaria. Il video ...