Torta di mele | cremosa come un budino!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 10 febbraio 2024) Questaè così semplice e veloce da preparare che la faccio almeno due volte a settimana. Ottima per colazione e merenda, è amatissima da grandi e piccini. Dovete assolutamente provarla anche voi, ve ne innamorerete! Diciamo che appartiene al filone dei dolci che non stancano mai: nessuno riesce a dire di no ad un dessert con le! Chissà perché poi? Io ho maturato una mia personale teoria e credo che sia un po’ per reminiscenze di tempi andati, quando la nonna preparava questo manicaretto per noi, un po’ perché con la scusa che contiene frutta, ci sentiamo tutti meno in colpa quando cadiamo in un peccato di gola. Ma ora bando alle ciance, mettiamoci al lavoro e cuciniamo insieme, vale la pena assaggiarla! Si comincia!allebudino: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 2 ...