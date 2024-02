Torrimpietra Baccini incontra gli agricoltori in protesta | “Non siete soli”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 febbraio 2024) Fiumicino, 10 febbraio 2024 – Il sindaco di Fiumicino Marioè intervenuto per calmare la tensione durante ladeglinel presidio didove in molti di loro si sono riuniti perre contro il rincaro dei prezzi che li costringe a vendere i prodotti sottocosto. I manifestanti minacciano di bloccare l’Aurelia e la ferrovia con circa 200 trattori. “Sono qui oggi per affrontare una situazione di grande tensione che si è sviluppata nella nostra comunità e che è giusto portare all’attenzione della Regione e del Governo. Ho avviato un dialogo diretto con gliper cercare soluzioni concrete. È fondamentale per me come Sindaco rappresentare e difendere gli interessi del settore agricolo, comparto trainante per il comune di Fiumicino”, ha ...