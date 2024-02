Tonnellate di rifiuti in fiume | cinque arresti a Reggio Calabria 

(Di sabato 10 febbraio 2024) AGI - I carabinieri della Compagnia diCalabria hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di 5 uomini, di età compresa tra i 35 e i 65 anni, con precedenti in materia ambientale e associazione di tipo mafioso, titolari e dipendenti di un'azienda specializzata in attività di demolizione e movimento terra. Sono ritenuti responsabili di far parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di, disastro e inquinamento ambientale, attività di gestione dinon autorizzata, occupazione abusiva di suolo pubblico. L'operazione rappresenta l'epilogo di un'indagine iniziata nel gennaio e conclusa ad aprile 2023, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che avrebbe permesso di interrompere una serie di reati, tra i più pericolosi per l'ambiente e l'incolumità pubblica.Gli ...

Il Comune vince il braccio di ferro con Eal, gestore dell’impianto di compostaggio, e incassa le rate annuali mai riscosse: oltre 224mila euro. La struttura era nata per il trattamento annuo di 30mila ...Il presidente Scarpelli: "A fine marzo inaugureremo Pian delle Cortine. Tratterà 41mila tonnellate di rifiuti, produrrà biometano per 1800 famiglie. A fine 2024 al Sentino ricicleremo 130mila pannelli ...Settembre 2019: alla Cittadella di Catanzaro c'era una corsa contro il tempo per autorizzare l'ampliamento per altre 120 mila tonnellate della discarica di Columbra per far fronte all’emergenza rifiut ...