Tonino Lamborghini | la verità del papà di Elettra | “Flavia Borzone non è mia figlia Il test del Dna è illecito | carpito subdolamente”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)di, cona ildel Dna che aterebbe il legame di sorellanza unilaterale trae la cantante, perché “fondato su campionea mialegittima, ma anche eseguito illecitamente tantoché il giudice penale non ne ha acquisito il deposito”. Lo fa sapere in una nota diffusa dal Corriere, rompendo così il silenzio dopo il colpo di scena di una decina di giorni fa nel processo che vede imputate per diffamazionee la madre Rosalba Colosimo. Le due donne, infatti, hanno sostenuto in alcune interviste chesarebbe il padre di. Pur ammettendo una ...