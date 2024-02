TNA | AJ Francis ospite nel Pat McAfee Show a Las Vegas

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nell’ultima puntata del Patandata in scena venerdì 9 febbraio, AJnoto ai più con il ring name Top Dolla avuto in WWE, è comparso per parlare del prossimo PPV della TNA nella città di Las. Si tratta di Rebellion che darà seguito ad Hard To Kill sempre nel Palms della città del Nevada e avrà luogo sabato 20 aprile. Pat ha poi chiesto a Dolla in quale match verrà impiegato e quest’ultimo ha risposto che il tutto avrà una costruzione attraverso i prossimi tour previsti a New Orleans, Toronto e Philadelphia. Per concludere sempre Pat ha poi ringraziato e salutato l’e chiuso ricordando il suo nuovo impiego nel roster della TNA Wrestling. .@AJ410 joined @Patto talk his upcoming TNA ...