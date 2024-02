Tiro a volo | Martina Maruzzo e Simona Scocchetti in corsa per la finale di skeet in Coppa del Mondo a Rabat

(Di sabato 10 febbraio 2024) La tappa delladel2024 diin corso a, in Marocco, continua a sorridere all’Italia, che dopo i successi nelle prove individuali del trap fa ben sperare anche nello: dopo 75 piattelli delle qualificazioni femminili, infatti,è in terza posizione, mentreè nel gruppo che condivide la sesta piazza, l’ultima che vale l’ingresso in. Al comando c’è la coppia composta dalla statunitense Caitlin Connor e dall’ellenica Emmanouela Katzouraki con 72/75, mentre alle loro spalle, in terza posizione, si trova un terzetto a quota 71/75 che comprende l’azzurra, la svedese Victoria Larsson e la ...

