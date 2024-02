TikTok perde il ricorso davanti alla Corte dell’UE | cosa cambia per gli utenti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Tribunale dell’Unione europea ha deciso chedovrà rispettare le regole del Digital Market Act (DMA) da subito, senza aspettare l’esito del suo. La norma definisce la società, come le altre grandi del mondo della tecnologia, come un “gatekeeper“, che rende più difficile l’accesso dei concorrenti al suo stesso mercato. A partire da Marzo quindidovrà rispettare il DMA, con alcunimenti per glieuropei. Questo non è però l’unico contenzioso che ByteDance ha con l’Unione europea. La società cinese è ancora in attesa del risultato di un indagine sulla protezione degliminorenni sulla sua piattaforma più famosa da parteil...

La Corte dell'Unione Europea ha respinto la richiesta di TikTok di sospendere la sua designazione come "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act (DMA), confermando così che l'azienda dovrà rispett