TI MUOVI canzone Diodato Sanremo 2024 | testo e significato

La canzone “Ti muovi” “Questa canzone è nata un giorno in cui sentivo la necessità di raccontare l’abbandono totale, la liberazione. Facevo quei movimenti in casa immaginando gli archi e ho pensato ...Cerco in quei tre minuti di sentire tutto e porto fuori questo movimento emozionale. Mi sono abbandonato a questo flusso emotivo continuo. L’ho fatto anche visivamente grazie al corpo di ballo. Ci ...Diodato verso la finale di Sanremo 2024. "Ti muovi", un messaggio di libertà rafforzato dalla presenza dei ballerini sul palco (10 febbraio) ...