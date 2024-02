The Conjuring 4 | Michael Chavez sarà il regista dell’ultimo capitolo della saga

(Di sabato 10 febbraio 2024)Chavesildi The4, l’ultimohorror, in lavorazione dall’anno scorso. Giàdi The– Per ordine del diavolo del 2021, Chaves entra di diritto tra le menti dell’Universo, dal momento che ha diretto anche lo spinoff dello scorso anno, The Nun II. David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha co-scritto il terzocon il creatore del franchise James Wan, ha scritto la sceneggiatura. Wan è produttore insieme a Peter Safran. I dettagli sulla trama non sono stati resi noti, ma ancora una volta gli investigatori del soprannaturale Ed e Lorrain Warren dovranno affrontare porte scricchiolanti, ombre alle finestre, croci rovesciate e ...

Ora è stato confermato che The Conjuring 4 sarà il capitolo conclusivo dell'amatissimo franchise horror soprannaturale. La serie è iniziata per la prima volta nel 2013 e finora sono usciti otto film ...La saga horror ConjuringVerse continuerà come noto con The Conjuring 4, e vedrà un volto noto come Michael Chaves in cabina di regia.Ecco tutto quello che dovete sapere sul nuovo e ultimo capitolo della saga principale di The Conjuring incentrata sui coniugi Warren.