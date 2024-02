Terzigno | lite in strada a coltellate | ragazzo di 16 anni ferito | arrestato per tentato omicidio un 15enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Napoli), 10 febbraio 2024 – Unaintra adolescenti finché uno dei due, un, tira fuori un coltello e sferra fendenti contro l’altro di 16. Il giovane di 15è statoquesta notte dai carabinieri con l’accusa di, ritenuto responsabile dell’aggressione che ha causato all’altroferite da arma da taglio alla gamba destra e al fianco. Il 16enne è stato inizialmente portato in nella clinica “Santa Lucia” per essere medicato e poi è stato trasall’ospedale di Sarno: é ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’arresto I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri quando è arrivata alla caserma di San ...