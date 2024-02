Terza Categoria Scendono in campo le squadre versiliesi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Seconda giornata del girone di ritorno nei campionati di, dove per le nostresarà un altro turno “spezzatino“ iniziato ieri sera e che finirà lunedì sera. Girone B di Lucca. Tutte inoggi le quattro versiliese inserite nel raggruppamneto lucchese. Inizia alle 14.30 lo Sporting Forte dei Marmi che è anche l’unica in trasferta, a Veneri. Poi alle 15inle massarosesi Bargecchia (a “Le Colline“ contro l’Aquila Sant’Anna) e Stiava (al “Martellini“ con l’Atletico Marginone). Ed alle 15.30 c’è il Retignano, al “Macchiarini-Ricci“ col San Lorenzo. Girone di Massa Carrara. Qui si è cominciato già ieri sera con l’anticipo del venerdì al “Buon Riposo“ di Pozzi fra la capolista SalaVetitia Seravezza FC ed il Marina di ...

Oggi si recupera una gara valida per il primo turno del girone di ritorno della Terza categoria (girone A): il Collagna (si comincia alle 20.30) in ... (sport.quotidiano)

Il campionato di Terza Categoria celebra la 17ª giornata, seconda del girone di ritorno. Il Salavetitia Seravezza (40) in fuga, ha anticipato ieri sera affrontando al “Buon Riposo“ il Marina di Massa ...Nel girone senese del campionato di Terza categoria, l’unica partita che si giocherà domani sarà Chianciano-Montanina (con inizio alle 15.30): entrambe, teoricamente, possono puntare ai play-off. Tutt ...La capolista Valbisenzio Academy affronta il Colonnata nella diciannovesima giornata di Terza Categoria. Le inseguitrici San Giusto e La Briglia Vaiano devono vincere per non perdere terreno. Altri in ...