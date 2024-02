Terza Big match tra Gragnolese e Monti Il Podenzana ospita il Dalla Romagnano

Perché i big in gara avevano con sè una lapis nella terza serata della kermesse musicale? Come mai i cantanti sono saliti sul palco con una matita in mano? Scopriamolo insieme. Leggi tutto Sanremo 2024: come mai i cantanti in gara sono ... (donnemagazine)

Sanremo 2024 - terza serata : scaletta - ospiti e abbinamenti dei big Giro di boa per il Festival di Sanremo 2024, che giunge alla sua terza serata giovedì 08 febbraio con i quindici artisti in gara che non si sono ... (funweek)