Terremoto tra Campania e Basilicata | scossa di magnitudo 3 9 nelle province di Salerno e Potenza

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi intorno alle 15.46 a Ricigliano, in provincia di Salerno, in base alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e ...Terremoto, una forte scossa è stata registrata oggi tra Campania e Basilicata. Il sisma ha avuto magnitudo di 3.9 alle ore 16.10 tra Campania e Basilicata a profondità di soli ...La scossa, dalle prime stime del INGV, è stata di magnitudo 3.9, con epicentro tra i comuni di Ricigliano, in provincia di Salerno, e di Muro Lucano, in provincia di Potenza. La stessa zona è stata ...