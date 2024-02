Terremoto in provincia di Salerno | scossa di magnitudo 3 9

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una fortediè stata avvertita indialle 16.10 di oggi, sabato 10 febbraio 2024. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) laè di 3.9, mentre l’epicentro è nel Comune di Ricigliano. Qui tutti i terremoti di oggi in Italia. DATI #RIVISTI #ML 3.9 ore 16:10 IT del 10-02-2024 a 5 km NW Ricigliano (SA) Prof= 2.4 Km #INGV 37564121 https://t.co/o4SruQklyF https://t.co/pWIi3HCDr0 — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 10, 2024 Notizia in aggiornamento

