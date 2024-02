Terremoto in Italia | la scossa più forte Aumenta la paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) La provincia di Parma continua a essere teatro di uno sciame sismico che tiene in allerta la popolazione. Nella giornata di oggi, sabato 10 febbraio, una nuovadidi magnitudo 3.6 ha fatto tremare il territorio alle ore 10:26. L’epicentro di questo nuovo sisma è stato localizzato a Langhirano, ad una profondità di 18.3 chilometri, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Laè stata distintamente avvertita in un’ampia area della provincia e ha raggiunto anche la città di Reggio Emilia, oltre ai comuni di Cavriago e Montecchio Emilia. Dai commenti degli utenti sui social network emerge che ilè stato percepito come “molto breve” ma non per questo meno inquietante per chi lo ha vissuto. Quest’ultimo evento sismico rappresenta la ...