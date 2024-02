Terremoto in Campania | una scossa di magnitudo 3 9 nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 febbraio 2024) AGI - Unadidi3,9 è stata registrata Ricigliano in provincia di Salerno nel pomeriggio alle 16 e 10. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 5 chilometri a Nord-Ovest da Ricigliano, a una profondità di 2 chilometri.ed è stato avvertito nettamente anche a Potenza e nei comuni lucani al confine con la. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma le telefonate soprattutto ai vigili del fuoco sono state numerose. Nelle prossime ore saranno eseguite verifiche per un Non si registrano danni a cose e persone.