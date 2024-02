Terracina | esplode bombola di gas e crolla una villetta | 5 feriti

(Adnkronos) – Una bombola di gas è esplosa intorno alle 19.30 all’interno di una palazzina in via Ponte di ferro a Terracina , in provincia di ... ()

Tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare sono state estratte dalle macerie della palazzina, parzialmente crollata a causa dell’esplosione di una bombola di gas avvenuta questa sera a ...A Terracina, in provincia di Latina, è esplosa una bombola del gas. Sono stati attimi di panico in una palazzina della nota località marittima nel Lazio, per fortuna però non ci sono state vittime. Es ...Una villetta è parzialmente crollata a causa dell’esplosione di una bombola di gas. Il fatto è avvenuto questa sera a Terracina: 5 persone sono rimaste ferite, di cui una grave. Tra i feriti lievi ...