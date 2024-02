Ternana-Spezia | Serie B | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 febbraio 2024)è valida per la ventiquattresima giornata del campionato diB: dove vederla in tv e in streaming, probabiliIn palio ci sono dei pesantissimi punti salvezza. Quelli che possono fare la differenza alla fine della stagione.al momento sono ferme a 21: però i padroni di casa in questo momento per via della differenza reti sarebbero fuori dalla retrocessionee andrebbero a giocarsi i playout. Cosa che non farebbero gli ospiti, che andrebberomente in C. Insomma, è un match di vita o di morte. Casasola della(Lapresse) – Ilveggente.itLaci arriva dopo due sconfitte, entrambe per uno a zero, contro Venezia e Como, ...