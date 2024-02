Tenta di scippare donna Arrestato in flagranza

Carabinieri arrestano 24enne italiano per tentata rapina e lesioni personali a una donna albanese di 54 anni fuori da una banca a Bollate. La vittima è stata portata in ospedale con una prognosi di 5 ...Il Fenerbahce tenta di scippare Mahdi Taremi, attaccante iraniano in scadenza di contratto col Porto, alla squadra nerazzurra Lo svela il quotidiano ‘Fotomac’, che parla di un tentativo in corso da pa ...