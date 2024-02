Tenta di rubarle il cellulare e viene presa a pugni | aggressione choc contro donna incinta

Tassista tenta di rivendere lo zaino rubato ad un turista ma trova i carabinieri: denunciato un 28enne di Napoli ...Protagonista della vicenda un cittadino romeno di 24 anni, che giovedì pomeriggio 8 febbraio è entrato in un supermercato di via Tito a San Paolo. Apparentemente impegnato a fare la spesa, in realtà ...Era chiamato a rispondere della tentata rapina che avrebbe messo in atto il 9 settembre in una abitazione di Castelmassa. Introdottosi per rubare, trovatosi davanti il padrone di casa, lo avrebbe ...