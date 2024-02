Tennis | Wta Doha | Trevisan ko nell' ultimo turno delle qualificazioni

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 feb. - (Adnkronos) - Martinanon centra l'obiettivo di qualificarsi al torneo Wta 1000 di(cemento, montepremi 3.211.715 dollari). Il torneo è il secondo di un mini-circuito di tre appuntamenti in Medio Oriente che comprende anche il 500 di Abu Dhabi negli Emirati Arabi di questa settimana ed il 1000 di Dubai, di nuovo negli Emirati Arabi Uniti, dal 18 al 24 febbraio. Aldecisivo per l'accesso al main draw la 30enne mancina di Firenze, numero 58 del mondo, cede per 6-0, 7-6 (7-5) alla belga Greet Minnen, numero 75 Wta.

Martina Trevisan non centra l'obiettivo di qualificarsi al 'Qatar TotaleEnergies Open' (WTA 1000 - montepremi 3.211.715 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Khalifa International ...Liudmila Samsonova batte Barbora Krejcikova per 7-5 6-4, mentre Elena Rybakina impiega poco più di un'ora per sbarazzarsi di Cristina Bucsa, all'esordio in un quarto di finale WTA ...