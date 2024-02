Tennis | Torneo Dallas Tiafoe fuori nei quarti | Paul in semifinale

(Di sabato 10 febbraio 2024) La testa di serie numero 1 eliminata da Giron, avanti anche Mannarino e Shelton(STATI UNITI) - Francesesce di scena neidi finale del "Open", Atp 250 da 756.020 dollari di montepremi in corso sul cemento della città texana. Ilta statunitense, testa di serie numer

Il toscano, dopo aver battuto Marterer, si è arreso per 6-3 6-2 al ceco Machac MARSIGLIA (FRANCIA) - Semaforo rosso per Lorenzo Musetti nel secondo ... (ilgiornaleditalia)

Il sanremese se la vedrà al primo turno con il giapponese Nishioka DELRAY BEACH (USA) (ITALPRESS) - Matteo Arnaldi è l'unico italiano nel main ...Matteo Malizia, giocatore della Villa D'Oro, si è distinto nel torneo nazionale di tennis a Trento, conquistando un bronzo. Altri atleti modenesi hanno avuto meno fortuna.FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo WTA 250 sul cemento di Cluj in Romania, Sara Errani perde in due set, 6-2 6-0 in un’ora e 2 minuti contro la ceca Karolina Pliskova, viene ...