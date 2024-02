Tennis | Sinner riparte lunedì da Rotterdam

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (askanews) – Jannikguida il gruppo di tre italiani all’ABN Amro Open, l’ATP 500 alAhoy, il torneotico di maggior prestigio organizzato in Olanda. L’altoatesino, finalista l’anno scorso, supererà Daniil Medvedev, campione in carica ma assente quest’anno, e salirà alla posizione di numero 3 del mondo vincendo il titolo. Con l’altoatesino nel main draw anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Nelle qualificazioni, ci sarà Giulio Zeppieri, numero 111 del mondo, che affronterà per la prima volta Roberto Bautista Agut, numero 102., numero 4 ATP, ritrova Botic Van de Zandschulp, numero 63, lo stesso avversario contro il quale ha iniziato il suo trionfale cammino all’Australian Open. L’azzurro, testa di serie numero 1, ha partecipato due volte e in entrambe le occasioni ha ...