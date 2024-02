Tennis | Sinner | ' le critiche ci saranno sempre | vanno gestite nel modo giusto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Rotterdam, 10 feb. -(Adnkronos) - "Leci sono e ci, non puoi fare contenti tutti. Devi affrontarle con la giusta mentalità. Nel 2022 avevo perso contro Carlos Alcaraz allo US Open in cinque set. Avevamo finito tardi poi ero andato in Davis ma non avevo giocato al 100%. Stavolta la situazione non era uguale ma simile. Ho pensato che fosse meglio lasciare che giocassero gli altri per arrivare pronto alla fine della stagione. A Malaga ho dato il 100%". In conferenza stampa da Rotterdam, dove la prossima settimana parteciperà al torneo Atp 500, Jannikè tornato su un tema delicato come le, che ha ricevuto dopo la scelta di saltare la fase a gironi delle Davis Cup a Bologna lo scorso settembre. Il sorteggio del primo turno a Rotterdam contro l'olandese Botic Van de Zandschulp, già affrontato all'esodio all'Australian Open, "non è facile, lui è un avversario duro -sottolinea-. Non guardo oltre in tabellone, mi concentro sul primo turno. Credo che giocherò mercoledì, per cui ho ancora un po' di tempo per preparare il match". Rispetto alla sfida di Melbourne, il primo match ufficiale della stagione 2024 del 22enne altoatesino, le condizioni sono chiaramente molto diverse perché l'Australian Open si gioca all'aperto e l'ABN AMRO Open di Rotterdam al coperto. "Giocare indoor è totalmente diverso. Botic è un ottimo giocatore, lo rispetto molto. Il pubblico chiaramente sarà per lui, ma ci sarà una bella atmosfera e sarà un piacere per me farne parte. Di solito mi piace giocare al coperto, qui il campo è abbastanza veloce. Entrambi proveremo a servire al meglio, poi vedremo come andrà". A Rotterdam in questa edizione lo seguiranno "Simone Vagnozzi e Giacomo Naldi. Poi a Indian Wells, che è un torneo più grande, cianche Darren Cahill e Umberto Ferrara. Ogni tanto mi piace essere in un torneo con un team più ristretto. si parla anche di più quando magari sei a tavola, o giochi a carte", conclude