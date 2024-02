Tennis Coppa Migliori over 40 Il Giardino vince ancora

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo quella con C.T. Cacciari di Imola, un’altra vittoria per la formazione femminile del Clubche partecipa allaLadies40 e chiude nel modo migliore possibile la fase a gironi. Il secondo acuto consecutivo permette infatti alle ladies del club carpigiano di accedere alla fase finale regionale ad eliminazione diretta: a fare le spese del buon momento dellete carpigiane il C.T. Cerri di Cattolica, battuto a domicilio per 2-1.una volta decisivo il doppio, con la coppia formata da Lodi (che già aveva vinto il suo singolo) e il capitano Righi che lasciano le briciole (appena tre games, 6-1/6-2 il risultato finale) alle avversarie. Per conoscere le avversarie della seconda fase, le ladies dovranno aspettare il sorteggio.

La Coppa, che l'Italia ha conquistato lo scorso novembre a Malaga dopo 47 anni di attesa, sarà in esposizione nella sala Massari del Comune di Bari fino al 14 febbraio e, dal giorno successivo, al ...La Coppa Davis arriva in Puglia. Il massimo trofeo mondiale di tennis per squadre nazionali, vinto dall'Italia a novembre scorso durante le Finali di Malaga in Spagna, circostanza che ha consentito di ...