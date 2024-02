Tempesta d' amore | trame dall' 11 al 17 febbraio | Christoph nella rete di Alexandra

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ad'Schwarzbach farà il suo ingresso al Fürstenhof e proverà a circuire subitoSaalfeld, come rivelano le'11 al 17. Intanto, Max abbandonerà la carriera politica e la sua decisione verrà compresa e rispettata dai Sonnbichler, mentre Vanessa ne sarà profondamente delusa. Dal canto suo,rassicurerà Werner a proposito delle sue intenzioni, ma l'uomo sospetterà che l'imprenditrice nasconda un secondo fine. Poco dopo, Alfons ammonirà Vanessa a proposito del suo comportamento nei confronti di Max e la ragazza deciderà di organizzare una sorpresa romantica per il fidanzato con l'obiettivo di farsi perdonare. Michael e Carolin, invece, saranno alla ricerca di privacy per stare insieme in ...