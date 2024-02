Televoto Sanremo 2024 | problemi tecnici segnalati da Geolier e Annalisa Amadeus | «Stanno smaltendo il traffico»

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mole di voti senza precedenti ae ilva in tilt. Numerose le segnalazioni sui social da parte di telespettatori, ma anche di cantanti in gara.e Irama...

Amadeus - Sanremo 2024 Ci siamo: è tempo di finale per il Festival di Sanremo 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta per l’ultima volta ... (davidemaggio)

Sanremo , 10 febbraio 2024 – Proteste degli utenti sui social per il Televoto di Sanremo 2024 . Sono in molti a scrivere che "si è impallato". Anche ... ()

Finale movimenta al festival di Sanremo 2024 : dopo le polemiche sulla vittoria di Geolier alla serata dei duetti e per il primo posto nella ...Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare «Màkari 3», Gigliola Cinquetti per i 60 anni di «Non ho l’età» e il ballerino Roberto Bolle gli ospiti della serata. Sul palco della nave ormeggiata al ...Mole di voti senza precedenti a Sanremo 2024 e il televoto va in tilt. Numerose le segnalazioni sui social da parte di telespettatori, ma anche di cantanti in gara. Geolier, Annalisa e ...