Televoto nel caos durante la finale di Sanremo 2024 | sistema intasato

Sanremo 2024 , i codici televoto per votare i cantanti nella serata finale Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella serata finale del ... (tpi)

Roberto Saviano interviene per difendere Geolier dai fischi della sala dell'Ariston, dopo la prima posizione alla serata delle cover (guarda) - e successivamente sulla prima posizione nella classifica ...La finale di Sanremo è iniziata e i fan sono subito accorsi al telefono per esprimere il loro voto (massimo 5) per i loro artisti preferiti in gara. Tuttavia alcuni spettatori ...Nel corso della serata finale di Sanremo 2024 gli artisti saranno votati dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine delle votazioni sarà stilata una classifica, determinata dalla media tra le ...