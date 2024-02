Tassista vende la fotocamera di un cliente | denunciato

tassista di Napoli nei guai: non ha restituito un oggetto perduto da un cliente straniero e ha tenta to pure di rivenderlo online.Continua a leggere (fanpage)

Nella notte scorsa gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto in direzione di ...Tassista di Napoli nei guai: non ha restituito un oggetto perduto da un cliente straniero e ha tentato pure di rivenderlo online ...Questa mattina i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno denunciato per furto e ricettazione un 28enne tassista incensurato. Un turista – 26enne svedese qui a Napoli per ...