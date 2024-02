Tassista si presenta all’appuntamento ma trova i carabinieri | la “trappola” ha funzionato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Un28enne incensurato questa mattina è stato denunciato daidella compagnia Napoli centro con l’accusa di furto e ricettazione. L’uomo è accusato di aver venduto su Internet del materiale fotografico appartenente ad un turista svedese di 26 anni, che l’aveva dimenticato nel tuo taxi. Il turista smemorato: la vicenda Il turista svedese in questi giorni si è recato a Napoli per godersi qualche giornata di relax, portandosi la sua preziosa attrezzatura fotografica per scattare foto ricordo del suo viaggio nella città partenopea. Durante uno dei suoi spostamenti ha però dimenticato sul taxi dove viaggiava lo zaino, che conteneva diversi oggetti di valore tra i quali la macchina fotografica, l’obiettivo e la memory card che conteneva tutte le foto scattate durante la vacanza ...