Tajani | verifiche su murales anti-Salis

(Di sabato 10 febbraio 2024) 22.20 Il ministro degli Affari Esteri Antonioha chiesto all'ambasciatore d'Italia in Ungheria Manuel Jacoangeli di verificare con le autorità ungheresi i fatti relativi alla comparsa a Budapest di unriferito a Ilariache ritrae la donna impiccata. L'ambasciatore, spiega la Farnesina, "effettuerà i passi necessari a confermare alle autorità ungheresi che il governo italiano sostiene la tutela della dignità e della sicurezza della signora".

Un murales con l’immagine di Ilaria Salis , la 39enne antifascista italiana detenuta in Ungheria con l’accusa di aver aggredito dei neonazisti, è ... (ilfattoquotidiano)

A Budapest, oggi 10 febbraio, i neonazisti hanno celebrato il Giorno dell’Onore, mentre a Roma si è svolta una manifestazione per la liberazione di Ilaria Salis.Murales che ritrae Ilaria Salis impiccata a Budapest: il ministro degli Esteri Tajani chiede "verifiche" alle autorità ungheresi. I timori del padre ...Tajani ha chiesto all'ambasciatore italiano in Ungheria di agire sulle autorità locali per le necessarie verifiche sul murales che ritrae Ilaria Salis impiccata.