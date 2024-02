Tabellone Wta Abu Dhabi 2024 | Rybakina guida il seeding | wild card a Osaka e Raducanu

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilprincipale del Wta 500 di Abu, torneo in programma negli Emirati Arabi Uniti dal 5 all’11 febbraio sul veloce. Inizia da qui il primo dei tre importanti eventi di febbraio in Medio Oriente. Elenae Ons Jabeur sono le prime due teste di serie, ma i motivi d’interesse sono tanti. C’è infatti anche Naomi, che con unaè entrata ine attende una qualificata all’esordio. Per l’Italtennis c’è invece soltanto Lucia Bronzetti impegnata nelle qualificazioni. Di seguito ilcompleto e gli accoppiamenti. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA ABUSEMIFINALI (1)vs (8) Samsonova (7) Kasatkina b. ...