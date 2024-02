Tabellone Atp 250 Dallas 2024 | Tiafoe | Shelton e Paul per il titolo | Michelsen per sorprendere

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ildell’Atp 250 di, in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Tanti giocatori di casa tra le stelle del torneo texano, con Tommy, Bene Francesa guidare il seeding e con un bye per il primo turno. Occhio anche a Mannarino, Eubanks e al giovane. Ecco ilcompleto. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVATPSEMIFINALI Giron vs (4) Mannarino (2)b. (3)6-2 6-4 QUARTI DI FINALE Giron b. (1)6-1 6-4 (4) Mannarino b. Duckworth 6-2 3-1 ritiro(3)b. (7) Thompson 6-7(2) 6-4 6-4 (2)...

E’ andato in scena ieri il sorteggio del tabellone principale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Un torneo che, al di là dei 500 punti in ... (oasport)

E’ andato in scena ieri il sorteggio del tabellone principale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Un torneo che, al di là dei 500 punti in ... (oasport)

Jannik Sinner si prepara per l’esordio all’Atp 500 di Rotterdam dopo gli ultimi successi con ...Botic è un avversario duro. Non guardo oltre in tabellone, mi concentro sul primo turno. Credo che ...Il bulgaro andrà a caccia del decimo titolo in carriera, ma il francese non ha mai perso una finale nel circuito maggiore ...Nel primo turno delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Buenos Aires Andrea Vavassori si aggiudica il derby italiano contro Andrea Pellegrino e vola al secondo turno. 6-1 7-6 (1) il punteggio in fa ...