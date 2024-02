Superbonus 110% | “Cittadini che hanno visto non conclusi i lavori | minacciati di dover sborsare somme ingenti” | Codici | “Sportello legale per i danni”

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’associazioneinterviene con una nuova iniziativa legata al. È stato infatti creato unoper assistere chi ha subitodal 110, in particolare consumatori e piccole imprese., il: “Abbiamo deciso di intervenire, fornendo supportoalle situazioni critiche che si stanno creando” “Il 31 dicembre 2023 – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– è stato archiviato il più controverso incentivo statale della storia: il110. Gli strascichi di una vicenda connotata dalla sovrapposizione di normative contraddittorie stanno aprendo un capitolo di contenziosi. È per questo che abbiamo deciso di intervenire, fornendo ...

Il dibattito in corso sulla cancellazione del Superbonus 110 ha portato in primo piano la necessità di ridefinire gli strumenti fiscali per ... (fmag)

I lavori da 51 mila euro erano stati appaltati a una impresa di Gela che si è poi fermata per via della stretta bancaria e legislativa ai cantieri superbonus 110%. Impresa rintracciata con non poche ...MESSINA – Il superbonus 110% per le ristrutturazioni da manna dal cielo per tanti condomini si è trasformato nell’incubo più ricorrente della maggior parte dei condòmini che hanno avuto la sventura di ...LEGGE DI BILANCIO. La tassa nei 10 anni successivi ai lavori. Cessione gratuita del surplus di energia da pannelli fotovoltaici installati con Superbonus. Rifinanziata la Sabatini Ter. Utilizzare dati ...