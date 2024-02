Superbike | Nicolò Bulega | strategia? Togliersi dalla luce dei riflettori

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un Mondiale 2024 da vivere, dopo aver stravinto il campionato Supersport, da rookie. Questo il piccolo controsenso che vivrànel categoria delle derivate che piano piano si sta avvicinando al suo nuovo start. Il centauro italiano ha accettato la sfida propostagli da Aruba Ducati piazzandosi al fianco di Alvaro Bautista, campione del mondo in carica della, nella squadra che ha dominato negli ultimi anni. La sovresposizione mediatica sarà moltissima, con le luci deiche certamente caleranno sull’emiliano che è atteso da una conferma, enorme, all’interno di questa nuova, e complessa, avventura. Qualeattuare per vivere più tranquillamente la stagione d’esordio in SBK? Il ragazzo dovrà estrapolarsi dalle chiacchiere sul titolo che interesseranno tutti i big ...